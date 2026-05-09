Песков: попыток срыва празднования Дня Победы не было

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Попыток срыва празднования Дня Победы в Москве 9 мая не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего не пытались, все хорошо", – сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пока не обменивались поздравлениями по случаю Дня Победы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский угрожал нанести удар по параду в Москве 9 мая. В ответ Минобороны России сообщало, что армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование.

Позже украинский лидер издал указ, благодаря которому он "позволяет" провести в Москве парад Победы. На это в Кремле заявили, что России не нужно такое разрешение.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. В его завершение над площадью пролетели "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Замкнули парадный строй штурмовики Су-25.

Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Российский лидер отметил, что граждане РФ свято чтят заветы и наследие солдат Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), и назвал делом чести для россиян сохранение памяти о ВОВ.