Лукашенко призвал все государства к диалогу вместо конфликтов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении по случаю Дня Победы призвал все государства к диалогу вместо конфликтов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Сегодня мы все больше осознаем ответственность за сохранение хрупкой безопасности на планете, дабы не повторить трагедию прошлого", – сказал Лукашенко.

По его словам, долг ныне живущих поколений – быть достойными памяти героических предков. Лукашенко выразил уверенность, что правда о Великой Победе и впредь будет той высокой нравственной истиной, которая связывает поколения и определяет ценности.

Белорусский лидер подчеркнул, что 9 мая навсегда стало священной для каждого белоруса датой, напоминающей о великом подвиге воинов Красной армии, партизан и подпольщиков.

Также Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Днем Победы в Великой Отечественной войне, в том числе Владимира Путина.

"Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества", – подчеркнул он в послании президенту России.

В поздравлении премьер-министру Словакии Роберту Фицо Лукашенко заявил, что настоящая безопасность может быть обеспечена только тогда, когда она учитывает интересы каждой страны. Он отметил подвиг бойцов Красной Армии и словацких повстанцев, которые сражались за освобождение Европы от фашизма.

Путин также направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления, в частности, получили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии.

Российский лидер указал, что в этот день потомки героев воздают дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу. Кроме того, Путин во время переговоров с Лукашенко в Кремле назвал День Победы основным праздником для россиян и белорусов.