Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 21:41

Политика

В Кремле не прокомментировали слова Трампа о продлении перемирия между РФ и Украиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявления американского лидера Дональда Трампа о продлении перемирия между Украиной и РФ до 11 мая.

По его словам, помощник президента РФ Юрий Ушаков в скором времени даст разъяснения по этому поводу.

Трамп ранее сообщил, что по его просьбе РФ и Украина прекратят огонь в период с 9 по 11 мая, а также проведут обмен 1 тысячей военнопленных с каждой стороны. По его словам, Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский ответили согласием на это предложение.

Президент США также заявил, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине продолжаются. По его словам, стороны с каждым днем становятся все ближе к цели. Трамп выразил надежду, что прекращение огня в честь Дня Победы станет "началом конца" конфликта.

Перемирие в зоне спецоперации в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) началось с 00:00 8 мая. Согласно решению Владимира Путина, оно продлится до 10 мая.

При этом, по данным Минобороны РФ, с начала перемирия Киев нарушил режим прекращения огня 1 630 раз. Ведомство предупредило, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный удар по Киеву.

