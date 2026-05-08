Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 21:35

Транспорт

Все приостановливавшие работу аэропорты юга России работают планово

Все ранее приостанавливавшие работу аэропорты на юге России работают планово, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"Вновь сформированное расписание до конца текущих суток полностью выполняется. Скоплений пассажиров в терминалах нет. Соблюдение прав граждан в аэропортах контролируют инспектора Ространснадзора", – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем Российские железные дороги (РЖД) продали 10 тысяч дополнительных билетов на поезда для пассажиров, чьи авиарейсы были задержаны. В Минтрансе подчеркнули, что транспортная система страны работает в едином контуре, и, помимо авиации, в перевозке граждан задействованы дополнительные возможности железнодорожного и автомобильного сообщения.

По состоянию на 20:00 по московскому времени свыше 7,1 тысячи пассажиров были перевезены на 55 рейсах между аэропортами юга страны и другими регионами России.

Ключевой задачей ведомство назвало восстановление интенсивности полетов на прежнем уровне в течение трех дней. Кроме того, добавили в Минтрансе, к концу дня в координации с Росавиацией будет сформировано расписание полетов на следующие сутки.

Решение о приостановке рейсов в аэропорты юга России было принято в пятницу, 8 мая. Предполагалось, что ограничения продлятся до 12-го числа. Одновременно с этим в Росавиации отмечали, что срок может быть пересмотрен.

Причиной стало попадание украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе.

Рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Вылета ожидали не менее 14 тысяч пассажиров. Однако спустя время документ о невозможности полетов на юг России был отменен.

