Захарова заявила, что отсутствие связи требует выбора между комфортом и жизнью детей

Отключения связи доставляют неудобства, однако спасаемые жизни детей выше личного комфорта, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что не считает нужным это объяснять, поскольку для нее это и так очевидно, учитывая, что страна подвергается не просто теоретической опасности, а ударам практически по инфраструктурным объектам, которые обеспечивают связь, логистику, безопасность и медицину.

"Естественно, есть те ограничения, которые наши соответствующие службы, органы полагают необходимым привести в состояние, соответствующее тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся", – подчеркнула она.

Захарова добавила, что заканчивала факультет журналистики и занимается информацией в различных аспектах, и уточнила, что для нее ограничения тоже связаны с колоссальными неудобствами. Однако она понимает, что это необходимость, связанная с безопасностью.

"Я каждую неделю, если уж вы говорите, что мне доверяют, привожу факты того, какое количество детей убито. Убито с дронов, минами "Лепесток", какое количество детей пострадали. Слово "пострадали" вообще не переносит, не транслирует, не передает того ужаса, что с детьми происходит", – указала дипломат.

Захарова отметила, что никогда не выберет собственный комфорт в противовес безопасности детей. По ее словам, будет страшно, если она начнет даже в мыслях "фантазировать на этот счет".

Операторы связи заранее предупредили москвичей о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 9 Мая. Уточнялось, что это связано с мерами безопасности.