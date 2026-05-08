Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 21:22

Политика

Захарова заявила, что отсутствие связи требует выбора между комфортом и жизнью детей

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Отключения связи доставляют неудобства, однако спасаемые жизни детей выше личного комфорта, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что не считает нужным это объяснять, поскольку для нее это и так очевидно, учитывая, что страна подвергается не просто теоретической опасности, а ударам практически по инфраструктурным объектам, которые обеспечивают связь, логистику, безопасность и медицину.

"Естественно, есть те ограничения, которые наши соответствующие службы, органы полагают необходимым привести в состояние, соответствующее тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся", – подчеркнула она.

Захарова добавила, что заканчивала факультет журналистики и занимается информацией в различных аспектах, и уточнила, что для нее ограничения тоже связаны с колоссальными неудобствами. Однако она понимает, что это необходимость, связанная с безопасностью.

"Я каждую неделю, если уж вы говорите, что мне доверяют, привожу факты того, какое количество детей убито. Убито с дронов, минами "Лепесток", какое количество детей пострадали. Слово "пострадали" вообще не переносит, не транслирует, не передает того ужаса, что с детьми происходит", – указала дипломат.

Захарова отметила, что никогда не выберет собственный комфорт в противовес безопасности детей. По ее словам, будет страшно, если она начнет даже в мыслях "фантазировать на этот счет".

Операторы связи заранее предупредили москвичей о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 9 Мая. Уточнялось, что это связано с мерами безопасности.

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика