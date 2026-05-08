Адвокат Ярмуш назвала основания для запрета на выезд с ребенком за границу

При планировании семейного путешествия за границу важно проверить все необходимые документы и разрешения как для родителей, так и для ребенка, предупредили эксперты. Какие именно бумаги стоит подготовить и что еще нужно учесть, разбиралась Москва 24.

Паспорта и долги

Перед выездом за границу родителям несовершеннолетних в первую очередь нужно заняться своими документами, рассказал Москве 24 юрист по туризму Эдуард Шалоносов. В частности, мужчинам важно проверить информацию в реестре военнослужащих, поскольку это может повлиять на разрешение на выезд. Для этого можно обратиться в военкомат или узнать все в личном кабинете на портале "Госуслуг".

Женщинам также стоит уточнить этот пункт, поскольку к категории граждан, приравненных к военным, относятся врачи и сотрудники государственных служб, пояснил эксперт.





Эдуард Шалоносов юрист по туризму Перед поездкой за границу обязательно нужно проверить отсутствие запретов на выезд, наложенных службой судебных приставов. Не стоит пренебрегать этим шагом: если у человека есть задолженность свыше 30 000 рублей (включая кредиты, займы, налоги, пени и штрафы ГИБДД), выезд может быть ограничен. По алиментам порог ниже – от 10 000 рублей.

Шалоносов уточнил, что также следует проверить загранпаспорт на отсутствие дефектов: правильно ли указаны пол, дата выдачи и срок действия.

В свою очередь, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш подчеркнула в беседе с Москвой 24, что с 2026 года у ребенка тоже обязательно должен быть собственный загранпаспорт. Без него детей не выпустят из страны – вписать в родительский больше нельзя.

Также потребуется свидетельство о рождении с отметкой о российском гражданстве, которая ставится в подразделениях МВД по вопросам миграции, объяснила специалист.

Разрешения на детей

Для въезда в некоторые страны может потребоваться нотариальное согласие второго родителя: например, при получении визы, уточнила Мария Ярмуш. Однако, по ее словам, в большинстве случаев, если ребенок едет хотя бы с одним из родителей, такой документ не нужен.

Вместе с тем она напомнила, что закон дает возможность любому родителю поставить запрет на выезд ребенка из России (114-ФЗ РФ).





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву При наличии такого запрета ребенок находится в так называемом стоп-листе, выехать из РФ ему будет невозможно, а также нельзя будет получить загранпаспорт. Однако сам факт наличия запрета не приводит к аннулированию уже выданного загранпаспорта. Он остается у владельца, но использовать его для выезда за границу нельзя.

По словам специалиста, снять запрет можно, только обратившись к родителю, который его поставил. При согласии он должен самостоятельно направить заявление об отмене в орган МВД.

"Если второй родитель, который хочет выехать с ребенком, не согласен с запретом, он может обратиться в суд общей юрисдикции с иском о разрешении временного выезда ребенка за пределы РФ, указав страну, время и период поездки. Рассмотрение такого дела занимает от четырех до шести месяцев, особенно с учетом возможного апелляционного обжалования, поэтому заботиться об этом нужно заблаговременно", – рассказала Ярмуш.

Чтобы узнать о наличии такого запрета, особенно если родители в разводе и конфликтуют, необходимо заранее сделать запрос в органы МВД по месту жительства.

"Покупать билеты и бронировать отель, не зная о запрете, рискованно – можно оказаться заблокированным с ребенком в аэропорту", – предупредила адвокат.

Также Ярмуш пояснила, что никаких особых оснований для постановки запрета на выезд ребенка нет. Достаточно лишь желания взрослого, чтобы его дети не покидали пределы РФ. Мотивы могут быть разными: например, недоверие между бывшими супругами или просто желание испортить отпуск одному из экс-членов семьи. Кроме того, некоторые против того, чтобы их ребенок посещал недружественные страны.

"При подаче заявления родитель не пишет причины – о них ему нужно будет заявить в суде, если второй родитель обжалует запрет. Суд уже будет исходить из обоснованности запрета и того, был ли он наложен в интересах ребенка", – рассказала эксперт.

Кроме того, закон позволяет поставить бессрочный запрет до исполнения ребенку 18 лет, а также указать конкретные страны.

"Здесь есть нюанс: если запрещены одни страны, но разрешены другие, родитель может вывезти ребенка через них. Также можно поставить запрет на определенный срок – год, два или до какой-то даты", – уточнила адвокат.

При этом юрист Эдуард Шалоносов отметил, что необходимость получения разрешения на выезд от второго родителя зависит и от категории поездки. К примеру, если взрослый оформляет визу особого характера (например при переезде в другую страну на работу), принимающая сторона вправе попросить подтверждение о согласии отца или матери ребенка, который едет с ним. В данной ситуации эксперт порекомендовал перестраховаться и сделать документ.

Шалоносов добавил, что обязательное разрешение от одного из родителей требуется, когда ребенок отправляется в поездку с бабушкой, дедушкой или другими родственниками, а также доверенными лицами.





Эдуард Шалоносов юрист по туризму Однако иногда, если речь идет о длительном нахождении в стране (более 30 дней), пограничник может потребовать разрешение от обоих родителей.

В разрешении, независимо от того, кому оно дается, должны быть указаны: срок выезда, страна пребывания и государства транзитного перехода (если таковые имеются), данные ребенка, родителей или сопровождающего лица (если они есть), заключил эксперт.

