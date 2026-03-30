Эксперт Ромашкин: средняя стоимость туризма выходного дня на человека – 10–15 тыс руб

Эксперты спрогнозировали рост спроса на короткие поездки на 2–3 дня в соседние регионы. Какие направления для "выходного путешествия" могут быть интересны жителям столицы, разбиралась Москва 24.

"Зарядиться" перед работой

В России ожидается рост спроса на путешествия выходного дня, что может увеличить стоимость поездок в соседние регионы, рассказала журналистам управляющий директор одного из сервисов онлайн-бронирований Дарья Кочеткова.

Она отметила, что отпуск перестает восприниматься как заслуженный отдых после года работы, когда нужно один раз съездить с семьей куда-либо.





По словам Кочетковой, россияне делят поездки на несколько коротких путешествий, чтобы временно переключиться и вернуться "заряженным" на работу. При этом чем длиннее выпадают выходные, тем выше становится спрос на отдых.

Ближайшие длинные выходные ждут россиян на майские праздники, с 1 по 3 мая и с 9-го по 11-е. По данным аналитиков, самым популярным зарубежным направлением для отдыха стал Минск, второе место досталось Пекину, третье – Анкаре. Также высок спрос на рейсы в Самарканд, Париж, Ташкент, Ханой, Осаку, Баку и Белград.

Среди внутренних направлений лидирует Махачкала: доля столицы Дагестана составила 18% от всех перелетов по России. Далее следуют Казань и Владикавказ. Активно бронируют рейсы в Красноярск и Мурманск, а также в Самару, Екатеринбург и Краснодар.

На два дня дешевле?

По словам вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, причина роста спроса на путешествия выходного дня в соседние регионы заключается в сравнительной дешевизне и удобстве таких туров по времени.

"Главное преимущество – экономия на транспорте: не нужно покупать дорогие авиабилеты в Сочи, Минеральные Воды или на Байкал, не нужен дорогой поезд. Семья из трех-пяти человек садится в машину и тратится только на бензин", – рассказал эксперт Москве 24.

Он отметил, что по большей части стоимость такой поездки зависит от отеля. Это может быть и 3–4 тысячи рублей в сутки, и 20 тысяч.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Для таких поездок из Москвы популярно множество направлений: Переславль-Залесский, Александров, Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома. Туда же Санкт-Петербург, Рязань, Тула, Тверь, Калязин.

В то же время вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в разговоре с Москвой 24 упомянул еще одно популярное направление – релакс в загородных отелях и домах отдыха Подмосковья.

Такое направление зачастую предполагает, что туристы все время находятся на одном месте. Если же путешественники отдают предпочтение экскурсионной программе, примерно одна половина желающих пользуется услугами туроператоров, потому что при самостоятельной поездке найти на месте хорошего гида бывает сложно. Вторая же путешествует самостоятельно: осматривает достопримечательности, покупает билеты в музеи, использует аудиогиды, отметил специалист.





Сергей Ромашкин вице-президент АТОР Сейчас много сервисов, позволяющих провести аудиоэкскурсию без сопровождения. Востребованы также интерактивные форматы с элементами дополненной реальности.

Что касается стоимости, поездка на выходные с одной ночевкой обойдется примерно в 10–15 тысяч рублей на человека. Основная часть затрат приходится на отель: в конце марта – начале апреля это в среднем 5–6 тысяч на человека за ночь, но варианты есть и выше, и ниже. На билеты в музеи и сувениры обычно приходится около 20–25% от общей цены, заключил Ромашкин.

