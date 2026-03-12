Эксперт Мкртчян: поездка в Сочи на майские обойдется в среднем от 80 тыс руб на двоих

В мае 2026 года россиян ждут трехдневные выходные: с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е число. Где можно отдохнуть в праздники и как грамотно оформить все документы для безопасного путешествия, разбиралась Москва 24.

Поездка на май

Майские праздники в 2026 году будут разделены на два периода, в течение которых россияне будут отдыхать в общей сложности шесть дней.

Первый блок выходных придется на 1 мая и продлится три дня: с пятницы по воскресенье, 3 мая, включительно. Второй период нерабочих дней приурочен к празднованию Дня Победы и также составит три дня – с субботы, 9 мая, по понедельник, 11-е.

По данным аналитиков, в сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований на праздники стал Минск. На столицу Белоруссии пришлось 14% всех зарубежных рейсов, забронированных туристами из РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование.

Второе место занял Пекин с долей 12% и средней ценой перелета 27,8 тысячи рублей. Замкнула тройку лидеров Анкара: на долю турецкой столицы пришлось 11% бронирований, а средний чек за билет составил 10,5 тысячи рублей.

Высокий спрос фиксируется также на рейсы в Самарканд (11%), Париж (10%) и Ташкент (10%). В список популярных направлений вошли Ханой, Осака, Баку и Белград. Стоимость перелетов по указанным маршрутам варьируется от 14 до 38 тысяч рублей.

Среди внутренних направлений наибольшее число бронирований пришлось на Махачкалу: доля столицы Дагестана составила 18% от всех перелетов по России. Билет в одну сторону в среднем обходится в 9 тысяч рублей, минимальная зафиксированная цена – 7,5 тысячи.

Второе место в рейтинге внутренних направлений заняла Казань (15% бронирований, средний чек – 9,6 тысячи рублей), а третьим стал Владикавказ с долей 12% и средней стоимостью билета 12,1 тысячи рублей.

Эксперты отметили, что активно бронируются рейсы в Красноярск и Мурманск – на каждый из этих городов пришлось по 8% от общего числа перелетов. Средняя стоимость билета в Красноярск составляет 13 тысяч рублей, в Мурманск – 7,3 тысячи рублей. В числе востребованных направлений также Самара, Екатеринбург и Краснодар (билеты в диапазоне 9–11 тысяч рублей). Кроме того, россияне планируют перелеты в Чебоксары, Оренбург и Саранск, где минимальная стоимость авиабилетов начинается от 3,4 тысячи рублей.

Лидеры рынка

Если говорить о майских праздниках и отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо, причем уже не только традиционные города, но и расширенный маршрут, рассказал в разговоре с Москвой 24 вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

На втором месте – Санкт-Петербург, где на майские достаточно тепло. На третьем с некоторым отрывом идут Калининград, Казань и Сочи. Что касается заграничных поездок, среди стран ближнего зарубежья действительно лидирует Белоруссия, а в дальнем зарубежье безоговорочный лидер – Турция.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса турагентств России (АТА) На втором месте в этой категории Египет, а третью строчку теперь занимает Таиланд, опередив Объединенные Арабские Эмираты из-за последних событий. В целом что касается стран Ближнего Востока: по моему мнению, сейчас с бронированием лучше немного подождать. После того как ситуация придет в норму, можно задумываться о поездке, и лучше воспользоваться услугами агентств, чтобы избежать возможных рисков.

В вопросах бюджета на майский отдых все зависит от направления, добавил он. Если ехать по Золотому кольцу на своей машине, можно уложиться примерно от 30 тысяч рублей на двоих на неделю.

"Поездка в Сочи с перелетом на этот же срок обойдется в среднем от 80 тысяч на двоих. Турция с перелетом – старт от 100 тысяч на двоих на неделю. Это минимальные цифры, и дальше цена будет только расти", – заключил Мкртчян.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов в разговоре с Москвой 24 обратил внимание, что, решив отправиться в путешествие, важно учитывать ряд рисков и соблюдать меры предосторожности.

"Первое и самое главное – проверить легальность статуса туроператора или турагента в едином федеральном реестре. Убедиться, что у них есть право реализовывать турпродукты по выбранному направлению, проверить их официальные данные, адрес местонахождения. Это важно, чтобы в случае правовых конфликтов можно было предъявить претензии", – рассказал он.

Эксперт добавил, что желательно также оформлять комплексный турпродукт – перевозку вместе с размещением. В таком случае у компании есть страхование гражданской ответственности. Кроме того, существует ассоциация "Турпомощь", которая оказывает содействие в экстренной эвакуации путешественников из-за рубежа.

"Те, кто купил такой продукт, находятся в более выигрышном положении, чем самостоятельные путешественники. В случае форс-мажора последним приходится решать все проблемы с авиаперевозчиками и отелями самостоятельно. В целом нужно обратить внимание на оформление платежных документов на все, что покупается (турпродукт, билеты на самолет, бронь отелей и так далее): должны быть подтверждения оплаты, подписанный договор или хотя бы подтвержденная оферта", – пояснил Мохов.

Говоря о поездках по России, оформление турпродукта тоже поможет снизить возможные риски. Но их больше за рубежом, поскольку внутри страны меньше проблем с логистикой, есть возможность альтернативной перевозки, экстренной помощи, действует обязательное медстрахование, добавил он.





Георгий Мохов вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Для выездного туризма нужны дополнительные страховки, особенно если планируются экстремальные развлечения. Важно иметь на руках действующий загранпаспорт, а также телефоны консульских служб. Выезд за рубеж – мероприятие более сложное, но туроператоры из федерального реестра обязаны обеспечивать безопасность и предоставление всех услуг по договору.

Если все же случился форс-мажор, в первую очередь нужно связываться с туроператором, принимающей стороной или гидом – их телефоны всегда должны быть под рукой.

Эксперт добавил, что самостоятельные туристы, которые приобрели билеты и забронировали отели отдельно, при этом вынуждены общаться напрямую с авиакомпаниями, гостиницами или агрегаторами. В экстренной ситуации, например при закрытии перевозок, единственными помощниками могут стать российские консульские службы.