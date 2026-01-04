Форма поиска по сайту

04 января, 05:55

Политика

Майские праздники продлятся шесть дней в 2026 году

Фото: depositphotos/belchonock

Майские праздники в текущем году будут длиться шесть дней: с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 число. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он объяснил, что в этом году 1 мая – День Труда – выпадает на пятницу, в связи с чем выходные дни будут 1, 2 и 3 мая. В свою очередь, 9 мая – День Великой Победы – совпадает с субботой, поэтому 9, 10 и 11 числа также будут выходными днями.

"В 2026 году майские праздники получаются короткими, исходя из того, как выпали праздничные дни, где как прошло совпадение. В этом году была одна картина, в следующем году – картина другая", – цитирует депутата РИА Новости.

Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем. Жителей России ждет три недели по пять рабочих дней. Таким образом, россияне в январе будут работать всего 15 дней.

Ранее Нилов не поддержал академика РАН Геннадия Онищенко во мнении о том, что нужно сократить новогодние каникулы. По словам депутата, дискуссии о переносе или сокращении праздников повторяются как минимум 20 лет перед каждым Новым годом и майскими праздниками.

В Госдуме призвали снизить цены на такси в новогодние праздники

