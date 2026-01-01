Форма поиска по сайту

01 января, 12:49

Общество

Январь станет самым коротким рабочим месяцем в 2026 году

Фото: 123RF.com/leikapro

Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что жителей России ждет три недели по пять рабочих дней. Таким образом, россияне в январе будут работать всего 15 дней.

С 31 декабря жители РФ ушли на длительные 12-дневные новогодние каникулы. Они станут самыми долгими за последние годы, так как 3 и 4 января выпадают на выходные – их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

При этом на окладе это сказываться не будет, отмечал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако при сдельной оплате труда размер зарплаты "будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено".

