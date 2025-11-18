Депутат Бессараб: 31 декабря в России будет выходным днем

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Российские власти утвердили даты новогодних праздников, граждане РФ уйдут на длительные новогодние каникулы с 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

"С 31 декабря, со среды, уйдем на длительные 12-дневные новогодние каникулы", – напомнила парламентарий.

Предстоящие новогодние выходные станут самыми долгими за последние годы, указал ранее глава Минтруда Антон Котяков. Он также напомнил, что 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

Последняя рабочая неделя в 2025 году станет двухдневной. Граждане будут работать только 29 и 30 декабря.