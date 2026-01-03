Открытое горение на рынке в Сергиевом Посаде ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве добавили, что к тушению пожара привлекалось 82 человека личного состава и 28 единиц техники.

Крупный пожар произошел в торговых павильонах на улице 1-ой Рыбной в ночь на 3 января. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

Спустя некоторое время прибывшие на место огнеборцы локализовали возгорание на площади 3 тысячи квадратных метров.