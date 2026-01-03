Крупный пожар произошел в торговых павильонах в Сергиевом Посаде

Фото: 50.mchs.gov.ru

Огнеборцы тушат крупное возгорание, которое произошло в торговых павильонах в подмосковном Сергиевом Посаде. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. К ликвидации огня привлечены 57 специалистов и 18 единиц техники. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка.

Ранее пожар произошел в частном доме в Южном Бутове. Огонь вспыхнул в деревянном доме, расположенном на Синельниковской улице. До приезда пожарных жильцы самостоятельно эвакуировались из здания.

В конце декабря четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в Петропавловске-Камчатском. Возгорание произошло в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.