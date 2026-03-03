В МИД КНР призвали обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе

Фото: Getty Images/NurPhoto/Morteza Nikoubazl

Всем сторонам конфликта на Ближнем Востоке необходимо обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и предотвратить негативное воздействие на мировую экономику. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Энергетическая безопасность имеет чрезвычайно важное значение для мировой экономики, и все стороны несут ответственность за обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения энергоресурсами", – цитирует ее РИА Новости.

Дипломат также подчеркнула, что Китай призывает остановить боевые действия и избегать эскалации напряженности.

Ормузский пролив был закрыт для движения судов с 28 февраля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, к которой привели удары Израиля и США по Ирану.

В качестве ответа Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.

При этом КСИР пригрозил уничтожать любой танкер, который попытается пересечь Ормузский пролив. Первое судно было атаковано 1 марта. Оно якобы пыталось незаконно переплыть акваторию, несмотря на запрет.