Блогер из Бразилии умерла после операции по увеличению груди

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/derleyaalves

Бразильская блогер Деплея Алвес скончалась после операции по увеличению груди. Об этом сообщило издание People.

По данным СМИ, операция прошла 20 февраля. После нее девушка начала жаловаться на сильные боли в животе. Ей провели обследования и две дополнительные операции, в ходе которых медики восстановили кишечник и удалили один яичник.

Однако 28 февраля Алвес умерла в муниципальной больнице города Мараба. Врачи зафиксировали у нее возможную врожденную кишечную аномалию, которая могла повлиять на ухудшение состояния. При этом место проведения пластической операции не сообщалось.

Сестра девушки Джессика опубликовала в соцсетях пост с совместными фотографиями и назвала Алвес замечательной женщиной и второй половиной. Незадолго до операции сама блогер написала, что доверяет свою судьбу Богу, и назвала процедуру исполнением мечты.

Ранее британский инфлюенсер Джордан Джеймс Парк, также известный из-за многочисленных внешних изменений как "король губ", скончался после косметологической процедуры. Ему было 34 года. Полиция задержала двух человек по подозрению в непредумышленном убийстве, однако вскоре их отпустили под залог до завершения расследования.

