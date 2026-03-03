Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 14:11

В мире

Блогер из Бразилии умерла после операции по увеличению груди

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/derleyaalves

Бразильская блогер Деплея Алвес скончалась после операции по увеличению груди. Об этом сообщило издание People.

По данным СМИ, операция прошла 20 февраля. После нее девушка начала жаловаться на сильные боли в животе. Ей провели обследования и две дополнительные операции, в ходе которых медики восстановили кишечник и удалили один яичник.

Однако 28 февраля Алвес умерла в муниципальной больнице города Мараба. Врачи зафиксировали у нее возможную врожденную кишечную аномалию, которая могла повлиять на ухудшение состояния. При этом место проведения пластической операции не сообщалось.

Сестра девушки Джессика опубликовала в соцсетях пост с совместными фотографиями и назвала Алвес замечательной женщиной и второй половиной. Незадолго до операции сама блогер написала, что доверяет свою судьбу Богу, и назвала процедуру исполнением мечты.

Ранее британский инфлюенсер Джордан Джеймс Парк, также известный из-за многочисленных внешних изменений как "король губ", скончался после косметологической процедуры. Ему было 34 года. Полиция задержала двух человек по подозрению в непредумышленном убийстве, однако вскоре их отпустили под залог до завершения расследования.

Читайте также


за рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика