Уголовное дело возбудили в Челябинске после отравления детей в бассейне

Фото: телеграм-канал "74.RU Новости Челябинска"

Уголовное дело возбудили в Челябинске после того, как четверо детей в возрасте от 8 до 13 лет и один из их законных представителей обратились в медучреждение с жалобами на тошноту, боль в горле и кашель после посещения бассейна. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 1 марта в банно-развлекательном комплексе на улице Молодогвардейцев в Курчатовском районе города. В ходе мониторинга соцсетей была обнаружена публикация, в которой утверждается, что дети отравились парами хлора.

По результатам проверки было начато расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи осмотрели место происшествия и запросили документацию заведения о работе бассейна и соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Также проверяется соблюдение норм эксплуатации общественных помещений и мер безопасности при работе с химическими реагентами.

Ранее в Москве была организована проверка по факту отравления москвичей при дезинсекции одной из квартир дома, расположенного на Нижегородской улице. Пострадали не менее трех человек. Жильцы жаловались на неприятный запах.