В Челябинске несколько детей увезли в больницу после употребления шаурмы из ларька

Несколько детей получили кишечную инфекцию после того, как поели шаурму из заведения общепита в Калининском районе Челябинска. По факту случившегося организована проверка, сообщили в региональной прокуратуре.

Информация о заболевших детях ранее появилась в новостном телеграм-канале 74.RU. По его информации, речь идет о ларьке "Вкус Востока" на улице Братьев Кашириных, куда четверо пятиклассников пришли перекусить.

Мама одного из пострадавших школьников рассказала, что вечером 14 февраля у ее сына начались понос и рвота, а на следующий день его увезли на скорой. В больнице у мальчика начали синеть пальцы на руках и ногах, поднялась высокая температура.

Спустя десять дней дети по-прежнему чувствуют себя неважно. Врачи назначили им строгую диету, но пища пока усваивается плохо. Один из них от истощения и вовсе потерял сознание, поделилась мама мальчика, который находится на амбулаторном лечении.

"По результатам проведенного Роспотребнадзором эпидемиологического расследования возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, материалы направлены для рассмотрения в суд", – сообщили в прокуратуре.

Деятельность индивидуального предпринимателя временно приостановлена. В случае, если правоохранители выявят нарушения закона, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мальчики 10 и 15 лет съели пельмени с говядиной из магазина российской сети супермаркетов "ВкусВилл", а на следующий день их экстренно госпитализировали с температурой и лихорадкой. Врачи диагностировали у пациентов сальмонеллез.

В связи с этим компания заявила, что намерена провести внеплановый аудит. Там также добавили, что сразу после обращения родителей пострадавших детей компания предложила им подарочную корзину и пообещала возместить затраты на лечение.