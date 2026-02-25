Форма поиска по сайту

25 февраля, 18:53

Общество

В Москве стартовал марафон "Искусство жить" для участников СВО и их семей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 17 февраля в Москве стартовал благотворительный марафон "Искусство жить". Он помогает участникам СВО и их родственникам показать свои творческие способности и самореализоваться.

Проект включает вокальное направление и направление художественного и декоративно-прикладного творчества.

Заявки на участие в вокальном направлении принимаются с 20 февраля по 13 марта. Участники должны прислать видеозапись своего выступления. Для авторов художественных и декоративных работ прием заявок открыт до 22 мая. Все средства, собранные в рамках марафона, будут направлены на поддержку семей участников СВО.

Отобранные участники смогут заниматься с профессиональными педагогами и представить свои номера и работы на финальном концерте, приуроченном ко Дню России. Для семей участников организованы мастер-классы и обучающие семинары по разным направлениям искусства.

Зарегистрироваться на участие в благотворительной ярмарке можно с 20 февраля до 22 мая.

Ранее "Мосволонтер" открыл новые обучающие программы для добровольцев. Они станут важным подспорьем для тех, кто ориентирован на организацию и поддержку волонтерской деятельности в школах, компаниях и городских учреждениях. В ходе интенсива кураторы будут поддерживать участников и делиться с ними опытом. В числе наставников лучшие выпускники прошлых сезонов программы "Первый шаг".

