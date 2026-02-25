Зеленский обсудил с Трампом подготовку к следующим переговорам по Украине

Фото: ТАСС/Zuma/Bernd Elmenthaler

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с лидером США Дональдом Трампом подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров в начале марта. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Говорили о вопросах, над которыми завтра (26 февраля. – Прим. ред.) в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также – о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта", – написал Зеленский.

По его словам, в телефонном разговоре, помимо Трампа, также приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

"Рассчитываем, что она (трехсторонняя встреча в марте. – Прим. ред.) даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну", – заключил Зеленский.

По информации ТАСС, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прилетит в Женеву 26 февраля для переговоров с США по экономическому треку. Источник агентства добавил, что новый раунд переговоров по Украине может быть организован не в Женеве.

Ранее Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" текущего конфликта. Одновременно с этим он указал, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе большие риски.

Зеленский также отметил, что украинский конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он признал важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.

В Кремле согласились с тем, что президентам России, США и Украины необходима встреча для финализации договоренностей. Там также напомнили, что предложение Зеленскому приехать в Москву для переговоров с Путиным остается в силе.