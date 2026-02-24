Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным, сообщает RT со ссылкой на издание Tagesschau.

Он обратился к российскому президенту с призывом провести очные переговоры.

"У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить войну", – сказал Зеленский.

Трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США в Женеве состоялись 17–18 февраля. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

По завершении второго дня дискуссий Мединский охарактеризовал их как сложные, но конструктивные. Также он сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем.