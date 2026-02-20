Представитель РПЦ Кипшидзе напомнил об истинном смысле Великого поста

Великий пост начнется у православных христиан 23 февраля и продлится до 11 апреля. О его истинном значении, а также о том, как правильно подготовиться к нему, – в материале Москвы 24.
Не диета, а время покаяния
Пост нельзя сводить лишь к соблюдению пищевых ограничений, поскольку это сильно обедняет его подлинный смысл. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа согласилась с тем, что диета и соблюдение поста – абсолютно разные понятия.
"Диетическое питание строится на принципах рациональности и индивидуальной переносимости продуктов, особенно у аллергиков. Здоровому человеку показано сбалансированное меню с чередованием источников белка – рыбы, птицы, красного мяса – для профилактики пищевой непереносимости", – пояснила она в разговоре с Москвой 24.
В свою очередь, меню для поста выполняет функцию периодической разгрузки, позволяя гепатобилиарной системе (комплекс внутренних органов, который включает печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, селезенку, а также поджелудочную железу) и кишечнику восстановиться за счет временного изменения рациона.
Людмила Лапа рассказала, что подготовку к Великому посту нужно начинать за несколько дней. По ее мнению, следует скорректировать питьевой режим: употреблять больше воды, чтобы активировать перистальтику кишечника и провести мягкое очищение организма.
Эксперт пояснила, что также важен и момент приема: людям с гипофункцией желчного пузыря рекомендуется пить до еды, а при гиперфункции – после. Специалист уточнила, что многие пациенты уже знают особенности своего организма благодаря ранее проведенным обследованиям.
"Помимо коррекции питьевого режима, для качественной детоксикации организма можно также обратиться к сорбентам: они обладают способностью связывать и выводить токсины, накопившиеся в теле. Если пренебречь этой мерой, при резком переходе на постное меню вредные вещества начнут активно поступать в кровь, провоцируя слабость и усталость", – отметила Людмила Лапа.
Однако врач предупредила, что перед приемом сорбентов необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.
По ее словам, если также не проведена предварительная детоксикация, то интоксикация может вызвать обострение сосудистых заболеваний.
"В свою очередь, к хроническим больным, которым пост противопоказан, относятся люди после инсультов и инфарктов, пациенты с ревматологическими заболеваниями, аллергики и астматики. У них особенная диета, продиктованная индивидуальной непереносимостью определенных продуктов и аллергенов, поступающих в организм с едой", – уточнила она.
Сбалансированный подход
В свою очередь, главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова добавила, что даже в пост рацион питания должен быть сбалансированным и разнообразным.
"Так как из рациона убираются все источники белка животного происхождения: мясо, птица, яйца, молочные и кисломолочные продукты и даже рыба (за время Великого поста она дозволяется лишь дважды), необходимо ежедневно включать в рацион источники растительного белка. Это различные бобовые, нерафинированные крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб из муки грубого помола", – уточнила эксперт.
Кроме белка, эти продукты обеспечивают организм энергией за счет медленных углеводов, а клетчатка в составе способствует функциональному состоянию желудочно-кишечного тракта.
Хорошим источником растительного белка также являются орехи. В них содержатся витамины группы В, каротиноиды (витамин А), витамин Е, минеральные вещества (магний, калий, кальций, фосфор, селен), биофлавоноиды, полиненасыщенные жирные кислоты.
В качестве источника жиров рекомендуется использовать различные растительные масла, преимущественно холодного отжима. Для сохранения витаминов их лучше добавлять в готовые блюда, например каши, салаты, овощные супы, без нагревания.
"Обратите внимание на достаточное количество овощей, фруктов, ягод, свежей зелени в вашем рационе питания – не менее 400 граммов в день. Они необходимы как источник витаминов, минеральных веществ, клетчатки, биофлавоноидов. Фрукты и ягоды рекомендуется употреблять в свежем виде или добавлять их в блюда из круп. Из овощей можно делать салаты, супы, гарниры, запеканки, в том числе с добавлением круп и макаронных изделий", – порекомендовала Стародубова.
В свою очередь, от солений и маринадов лучше отказаться или ограничить их употребление, поскольку эта группа продуктов отличается высоким содержанием соли. В ее состав входит натрий, избыточное потребление которого приводит к задержке жидкости в организме, что сопровождается повышением артериального давления и повышенной нагрузкой на почки (ограничение потребления соли как основного источника натрия в нашем питании крайне важно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний), заключила она.