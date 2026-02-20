Представитель РПЦ Кипшидзе напомнил об истинном смысле Великого поста

Великий пост начнется у православных христиан 23 февраля и продлится до 11 апреля. О его истинном значении, а также о том, как правильно подготовиться к нему, – в материале Москвы 24.

Не диета, а время покаяния

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Пост нельзя сводить лишь к соблюдению пищевых ограничений, поскольку это сильно обедняет его подлинный смысл. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





Вахтанг Кипшидзе зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ограничения в еде являются только способом для того, чтобы человек думал о своей душе и покаянии, использовал это время для посещения богослужений, чтения духовной литературы, контроля за своими страстями и их возможным преодолением с благодатной Божьей помощью.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа согласилась с тем, что диета и соблюдение поста – абсолютно разные понятия.

"Диетическое питание строится на принципах рациональности и индивидуальной переносимости продуктов, особенно у аллергиков. Здоровому человеку показано сбалансированное меню с чередованием источников белка – рыбы, птицы, красного мяса – для профилактики пищевой непереносимости", – пояснила она в разговоре с Москвой 24.

В свою очередь, меню для поста выполняет функцию периодической разгрузки, позволяя гепатобилиарной системе (комплекс внутренних органов, который включает печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, селезенку, а также поджелудочную железу) и кишечнику восстановиться за счет временного изменения рациона.

Людмила Лапа рассказала, что подготовку к Великому посту нужно начинать за несколько дней. По ее мнению, следует скорректировать питьевой режим: употреблять больше воды, чтобы активировать перистальтику кишечника и провести мягкое очищение организма.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации Привычную дневную норму в полтора литра увеличивать не требуется – достаточно просто изменить подход, сделав воду теплой или горячей и принимая ее мелкими глотками. Так она лучше промоет пищеварительный тракт и простимулирует иммунную систему.

Эксперт пояснила, что также важен и момент приема: людям с гипофункцией желчного пузыря рекомендуется пить до еды, а при гиперфункции – после. Специалист уточнила, что многие пациенты уже знают особенности своего организма благодаря ранее проведенным обследованиям.

"Помимо коррекции питьевого режима, для качественной детоксикации организма можно также обратиться к сорбентам: они обладают способностью связывать и выводить токсины, накопившиеся в теле. Если пренебречь этой мерой, при резком переходе на постное меню вредные вещества начнут активно поступать в кровь, провоцируя слабость и усталость", – отметила Людмила Лапа.

Однако врач предупредила, что перед приемом сорбентов необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации Важно, что есть те, кому противопоказано соблюдение поста. Главным образом это пациенты с метаболическим синдромом и нарушением обмена веществ: их организм и так получает недостаточно белка, а дополнительное ограничение может спровоцировать, например, резкое снижение иммунитета, мышечную слабость, нарушение работы внутренних органов, обострение хронических заболеваний и общее ухудшение состояния.

По ее словам, если также не проведена предварительная детоксикация, то интоксикация может вызвать обострение сосудистых заболеваний.

"В свою очередь, к хроническим больным, которым пост противопоказан, относятся люди после инсультов и инфарктов, пациенты с ревматологическими заболеваниями, аллергики и астматики. У них особенная диета, продиктованная индивидуальной непереносимостью определенных продуктов и аллергенов, поступающих в организм с едой", – уточнила она.

Сбалансированный подход

В свою очередь, главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова добавила, что даже в пост рацион питания должен быть сбалансированным и разнообразным.

"Так как из рациона убираются все источники белка животного происхождения: мясо, птица, яйца, молочные и кисломолочные продукты и даже рыба (за время Великого поста она дозволяется лишь дважды), необходимо ежедневно включать в рацион источники растительного белка. Это различные бобовые, нерафинированные крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб из муки грубого помола", – уточнила эксперт.

Кроме белка, эти продукты обеспечивают организм энергией за счет медленных углеводов, а клетчатка в составе способствует функциональному состоянию желудочно-кишечного тракта.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения В качестве восполнения белковой составляющей также стоит обратить внимание на соевые продукты (соевое молоко, йогурты, творог). При хорошей переносимости можно включить в рацион грибы. Когда дозволяется постом, обязательно добавьте в меню рыбу, в том числе морскую, – это источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, йода.

Хорошим источником растительного белка также являются орехи. В них содержатся витамины группы В, каротиноиды (витамин А), витамин Е, минеральные вещества (магний, калий, кальций, фосфор, селен), биофлавоноиды, полиненасыщенные жирные кислоты.

В качестве источника жиров рекомендуется использовать различные растительные масла, преимущественно холодного отжима. Для сохранения витаминов их лучше добавлять в готовые блюда, например каши, салаты, овощные супы, без нагревания.

"Обратите внимание на достаточное количество овощей, фруктов, ягод, свежей зелени в вашем рационе питания – не менее 400 граммов в день. Они необходимы как источник витаминов, минеральных веществ, клетчатки, биофлавоноидов. Фрукты и ягоды рекомендуется употреблять в свежем виде или добавлять их в блюда из круп. Из овощей можно делать салаты, супы, гарниры, запеканки, в том числе с добавлением круп и макаронных изделий", – порекомендовала Стародубова.

В свою очередь, от солений и маринадов лучше отказаться или ограничить их употребление, поскольку эта группа продуктов отличается высоким содержанием соли. В ее состав входит натрий, избыточное потребление которого приводит к задержке жидкости в организме, что сопровождается повышением артериального давления и повышенной нагрузкой на почки (ограничение потребления соли как основного источника натрия в нашем питании крайне важно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний), заключила она.

