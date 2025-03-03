Нутрициолог Хайкина: бобовые, соя и крупы помогут заменить белок в Великий пост

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Бобовые, соя и крупы помогут заменить мясо, рыбу и молочные продукты в Великий пост. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-эндокринолога и нутрициолога Дарью Хайкину.

Она напомнила, что верующие на протяжении семи недель не смогут употреблять продукты животного происхождения, в которых содержится важнейшее для организма вещество – белок. В случае его нехватки начнут страдать мышцы: человек станет слабым и вялым.

После, по мнению эксперта, пострадают кожа и волосы, поскольку необходимые для них коллаген и кератин содержатся именно в белке. Также специалист предупредила о возможном возникновении проблем с иммунитетом, так как антитела состоят из этого вещества.

"Женщинам до 40 лет необходимо около 0,8 грамма белка на килограмм веса, мужчинам того же возраста – 1,5–2 грамма. Однако с годами потребность в этом веществе увеличивается", – уточнила Хайкина.

Именно поэтому нутрициолог посоветовала заменить животные продукты растительным источником белка – бобовыми, в которых есть около 20–25 граммов данного вещества на 100 граммов продукта. Она также призвала добавлять чечевицу, нут, фасоль и горох в блюда.

Во избежание повышенного газообразования эксперт порекомендовала замочить бобовые в воде за несколько часов до готовки. Кроме того, врач предложила съедать сою, которая содержит все незаменимые аминокислоты.

Хайкина напомнила о существовании других популярных и доступных альтернатив мясу, рыбе и молочным продуктам. Например, соевое молоко и тофу. Однако последний продукт многие не любят из-за его вкуса. В связи с этим врач посоветовала замариновать этот вид творога в соевом соусе, добавить чеснок и специи, а затем обжарить.

"Такой способ мариновать соевый творог понравится даже самым изысканным мясоедам", – отметила нутрициолог.

Она также призвала не забывать про крупы и псевдозерновые продукты, в том числе киноа, гречку, булугур и кус-кус.

В этом году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. Однако врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что соблюдать пост не смогут люди с тяжелыми хроническими недугами, с заболеваниями почек, печени, ЖКТ, онкологией и при дефиците железа.

Категорически нельзя поститься детям до семи лет. По словам терапевта, белковая пища необходима ребенку для роста и развития, плюс из-за нехватки белка дети могут чаще болеть. С очень большими оговорками пост можно соблюдать беременным, добавила Чернышова.

