Сбер спрогнозировал ключевую ставку ЦБ ниже 10% в 2028 году

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Сбер ожидает ключевую ставку Центробанка России ниже 10% в 2028 году. Об этом заявил зампредседателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"На горизонте ближайших трех лет мы ожидаем сдержанную динамику развития экономики со среднегодовым темпом роста ВВП в размере 1,5%", – цитирует его РИА Новости.

По прогнозу Сбера, инфляция замедлится в следующем году, а ее целевые значения ЦБ в 2028–2029 годах составят около 4%. Именно такие ожидания, как добавил Скворцов, позволят снизить ставку.

23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Средняя ключевая ставка в этом году, по уточненному прогнозу регулятора, составит 14,6%. В 2027-м она может оказаться на уровне 12,5–13,5%, а в 2028 году – 9–10%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка в базовом сценарии регулятора в 2027 году будет опускаться, но в течение всего года останется двузначной.

При этом она предупредила, что торопиться со снижением ключевой ставки не стоит, поскольку это может привести к росту процентных ставок в экономике и цен, а также к новым сложностям для российских предприятий, которых у них "и так хватает".

