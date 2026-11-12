Хабаровские таможенники пресекли вывоз в Китай свыше 52 кг краснокнижного лишайника

Фото: MAX/"ФТС России"

В Хабаровском крае сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России пресекли попытку вывоза в Китай более 52 килограммов краснокнижного лишайника стоимостью 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

Инцидент произошел в пункте пропуска Покровка. Лишайник удалось обнаружить в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Редкий ресурс пытался незаконно вывезти из страны 56-летний мужчина.

Он сложил лишайник в десять картонных коробок и раздал их другим людям, которые следовали через границу. В ФТС пояснили, что мужчина не задекларировал товар и не предоставил разрешительные документы для вывоза.

"Экспертиза установила, что в коробках находилась умбиликария съедобная – исчезающий вид лишайника, вывоз которого из страны строго ограничен", – уточнили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Наказание предусматривает лишение свободы до пяти лет и штраф до миллиона рублей.

"В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела переданы в суд", – заключили в ФТС.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Читы остановили двух иностранных граждан, которые пытались вылететь в Пекин с незадекларированными золотыми цепями общей стоимостью 5,7 миллиона рублей.

Возбуждены два уголовных дела о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция предусматривает штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.