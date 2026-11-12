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Испанский футбольный клуб "Барселона" построит колумбарий для болельщиков на домашнем стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщила пресс-служба команды.

В рамках модернизации стадиона мемориал площадью 1 500 квадратных метров разместится в нескольких метрах от поля и будет доступен круглосуточно. Проект позволит болельщикам почтить память близких с помощью захоронения праха или размещения памятных табличек.

По информации The Guardian, мемориал будет рассчитан на 26 тысяч ниш. Стоимость захоронения на 10 лет составит 2 490 евро, на 50 лет – 6 000. Постоянное захоронение обойдется в 10 тысяч евро с ежегодной платой за обслуживание в размере 70 евро. Мемориальная табличка будет стоить 490 евро.

Работы по реконструкции стадиона стартуют в конце 2027 года. По словам представителей клуба, более тысячи болельщиков уже забронировали места.

Вместе с тем небольшие колумбарии уже есть на стадионах футбольных клубов "Атлетико", "Бетис" и "Эспаньол".

Ранее сообщалось, что в Китае намерены запретить хоронить умерших в пустующих квартирах многоэтажных домов. СМИ отметили, что жилые квартиры уже стали более выгодными для захоронений по сравнению с кладбищами. Стоимость участков оказалась почти недоступной. Средние расходы на похороны в стране составили около 37 375 юаней (5 400 долларов). Они стали вторыми по величине в мире после Японии.

