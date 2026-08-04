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04 августа, 14:59

В мире

В Киргизии запретили кремировать тела умерших

Фото: 123RF/dolgachov

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете кремации тел умерших, сообщает газета "Известия" со ссылкой на официальный сайт главы страны.

Изменения внесены в закон "О погребении и похоронном деле". Цель закона состоит в совершенствовании правового регулирования в области похоронного дела и разграничении ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий.

"Законом предусматривается исключение норм, позволяющих производить кремацию – предание тела умершего огню (огненное погребение)", – указано в документе.

Кроме того, закон запрещает применение крематориев для сжигания тел абортированных или мертворожденных детей. Исключением является санитарное термическое уничтожение органов и тканей, которые появляются при медицинской деятельности.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней с его официального опубликования.

Между тем в Китае намерены запретить хоронить умерших в пустующих квартирах многоэтажных домов. СМИ отметили, что жилые квартиры уже стали более выгодными для захоронений по сравнению с кладбищами. Стоимость участков оказалась почти недоступной. Средние расходы на похороны в стране составили около 37 375 юаней (5 400 долларов). Они стали вторыми по величине в мире после Японии.

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