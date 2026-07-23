Останки 99 младенцев нашли в захоронении на месте приюта в Ирландии

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Останки 99 детей нашли на территории бывшего католического приюта для матерей и младенцев в графстве Голуэй на западе Ирландии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на BBC.

Раскопки в городе Туам велись с июля 2025 года. Останки находились под участком, который раньше использовался для проезда транспорта. Причем на поверхности земли никаких признаков захоронения не было.

Специалисты работали сразу на двух участках под защитными палатками. Под одной из них обнаружили останки 77 младенцев, под другой – 22 ребенка, помещенных в гробы.

Приют функционировал с 1925 по 1961 год. В 2014-м местный историк Кэтрин Корлесс заявила, что за это время в учреждении умерли 796 младенцев, которых хоронили в канализационной системе. В 2017 году специальная комиссия подтвердила эти данные, найдя останки в подземных резервуарах.

В материале уточняется, что в подобные приюты направляли незамужних беременных женщин, часто под давлением духовенства. После родов у матерей забирали детей и отдавали на усыновление. Многие новорожденные умирали от недоедания, кори и туберкулеза.

В 2021 году премьер-министр Ирландии Михол Мартин принес извинения всем пострадавшим от имени государства. Он сообщил, что в 18 исследованных приютах умерли около 9 тысяч детей.

Ранее останки 56 человек были обнаружены на кладбище Кумуто, расположенном в Тринидаде и Тобаго. Среди них оказались 50 младенцев, а также тела четверых мужчин и двух женщин. В связи с этим правоохранители начали срочное расследование. Предварительно, речь шла о незаконном захоронении невостребованных тел.