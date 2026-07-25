Мэр Москвы поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил в мессенджере МАХ горожан с Днем работника торговли, отметив, что на сегодняшний день в столице работают более 119 тысяч объектов, включая розничные магазины, торговые центры, ярмарки, рынки, салоны красоты, автомастерские, кафе, рестораны и другие.

"В Москву издревле вели торговые пути со всего света. На городских площадях купцы зазывали покупателей, а ярмарки были главным местом развлечений. Спустя столетия торговля все так же ассоциируется с предвкушением чего-то приятного, и неважно, крупная ли это покупка или пирожное на десерт в кофейне", – написал он.

По словам мэра столицы, теперь вместо монет москвичи расплачиваются при помощи телефонов, а покупки зачастую совершаются в Сети. При этом цифровизация, кассы самообслуживания, новый формат торговых центров, которые стали в первую очередь развлекательными, и роботы-доставщики не изменили радость от приобретения товаров.

Собянин поблагодарил работников сферы торговли за то, что они внимательно относятся к потребностям горожан, наполняют улыбками фестивальные площадки и помогают развивать экономику Москвы.

Ранее сообщалось, что около 2,5 тысячи представителей малого и среднего бизнеса уже присоединились к новому сезону спецпроекта "Время возможностей". В рамках "Лета в Москве" они знакомят горожан и туристов со своими товарами и услугами, проводят акции и бесплатные мероприятия. Например, каждое воскресенье желающие могут понаблюдать за процессом изготовления аксессуаров из вологодского кружева.

