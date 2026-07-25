Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 10:24

Мэр Москвы

Мэр Москвы поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил в мессенджере МАХ горожан с Днем работника торговли, отметив, что на сегодняшний день в столице работают более 119 тысяч объектов, включая розничные магазины, торговые центры, ярмарки, рынки, салоны красоты, автомастерские, кафе, рестораны и другие.

"В Москву издревле вели торговые пути со всего света. На городских площадях купцы зазывали покупателей, а ярмарки были главным местом развлечений. Спустя столетия торговля все так же ассоциируется с предвкушением чего-то приятного, и неважно, крупная ли это покупка или пирожное на десерт в кофейне", – написал он.

По словам мэра столицы, теперь вместо монет москвичи расплачиваются при помощи телефонов, а покупки зачастую совершаются в Сети. При этом цифровизация, кассы самообслуживания, новый формат торговых центров, которые стали в первую очередь развлекательными, и роботы-доставщики не изменили радость от приобретения товаров.

Собянин поблагодарил работников сферы торговли за то, что они внимательно относятся к потребностям горожан, наполняют улыбками фестивальные площадки и помогают развивать экономику Москвы.

Ранее сообщалось, что около 2,5 тысячи представителей малого и среднего бизнеса уже присоединились к новому сезону спецпроекта "Время возможностей". В рамках "Лета в Москве" они знакомят горожан и туристов со своими товарами и услугами, проводят акции и бесплатные мероприятия. Например, каждое воскресенье желающие могут понаблюдать за процессом изготовления аксессуаров из вологодского кружева.

"Спецреп": ренессанс рынков

Читайте также


мэр Москвыгород

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика