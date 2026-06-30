Сергунина рассказала о новом инструменте продвижения московских брендов за рубежом

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве запустили новую бесплатную услугу для экспортеров "Подбор иностранных контрагентов". Обратившись к ней, предприниматели получат список иностранных компаний, заинтересованных в сотрудничестве, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Город возьмет на себя поиск потенциальных партнеров в 27 странах, включая Китай, Вьетнам, Турцию, Мексику и Таиланд. Список государств будет пополняться. Сервис охватит десятки отраслей – от информационных технологий и машиностроения до пищевой промышленности и креативных индустрий", – рассказала Сергунина.

Услуга подойдет как производителю промышленных роботов, так и разработчику мобильных приложений. В запросе на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) достаточно указать интересующую страну и дать краткое описание своего продукта.

Эксперты помогут найти контрагентов любого формата – от оптовых представителей до розничных сетей. Широкий охват обеспечит взаимодействие со множеством источников: российскими представительствами за рубежом, командой амбассадоров столичного бизнес-сообщества и другими объединениями.

На первом этапе предприниматель получит расширенную подборку возможных партнеров для корректировки параметров. Финальный список включит контакты компаний, подтвердивших свою заинтересованность в сотрудничестве. Один экспортер может обратиться за услугой до пяти раз в течение года.

Ранее МЭЦ запустил онлайн-сервис "Экспортный калькулятор", с помощью которого пользователи могут предварительно оценить перспективы торговли в той или иной стране. Доступ к более глубокому исследованию рынка предоставляется в рамках бесплатной услуги "Персональная аналитика".

Поддержка экспортно ориентированных предпринимателей столицы осуществляется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Ежегодно Москва организует десятки деловых поездок, во время которых городские компании могут презентовать свои товары и услуги потенциальным партнерам за рубежом. С января столичные экспортеры уже побывали в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

До конца года пройдет еще ряд таких мероприятий, их график опубликован на сайте программы Made in Moscow, рассказала до этого Сергунина.