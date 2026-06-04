Наталья Сергунина рассказала о продвижении столичных брендов на международном рынке

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Ежегодно Москва организует десятки деловых поездок, во время которых городские компании могут презентовать свои товары и услуги потенциальным партнерам за рубежом. С января столичные экспортеры уже побывали в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. До конца года пройдет еще ряд таких мероприятий, их график опубликован на сайте программы Made in Moscow, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"С начала года по итогам бизнес-миссий и международных выставок московские производители заключили уже больше 40 контрактов. Общая сумма сделок превысила два миллиарда рублей. В ближайшие месяцы экспортеры посетят Индию, Вьетнам, Нигерию и Малайзию", – отметила Сергунина.

Календарь поездок составили с учетом пожеланий делового сообщества столицы. В список вошли мероприятия для IТ-разработчиков, производителей электроники и оборудования, медицинских изделий, продуктов питания, мебели, детских товаров и косметики, а также компаний из отрасли машино- и приборостроения.

Московский экспортный центр (МЭЦ) помогает участникам с арендой и застройкой стендов, организацией переговоров и другими вопросами. На крупных отраслевых событиях товары городских брендов выставляются на единой площадке Made in Moscow.

Потенциальные партнеры также приезжают на переговоры в российскую столицу. В этом году ожидаются делегации из Монголии, Кении, Катара и еще нескольких государств.

Всего МЭЦ предлагает больше 30 разных мер поддержки – от грантов и обучающих программ до продвижения на иностранных маркетплейсах. Например, до конца июня открыт прием заявок на профильный грант. Предприниматели могут получить 10% от суммы внешнеторгового контракта. Новым экспортерам и тем, кто показывает рост оборота более чем на 20%, возмещается до 20%. Также в этом году запустили онлайн-курс "Экспортная упаковка", включающий ключевые этапы подготовки продукта к выходу на международный рынок. А еще компании могут проконсультироваться с амбассадорами столичного бизнес-сообщества в других странах. Недавно к команде экспертов присоединились партнеры в Турции, Бразилии и Индонезии.

Полный список услуг и сервисов опубликован на сайте МЭЦ.

Креативные индустрии

Поддержкой со стороны города при продвижении на международном рынке пользуются и представители креативных индустрий. Этой весной проекты столичных студий видеоигр и анимации презентовали на фестивале в Бразилии. Между компаниями двух стран состоялось свыше 300 деловых встреч, несколько контрактов сейчас находится в проработке.

Дизайнеры – резиденты Московской недели моды в рамках двусторонних соглашений с зарубежными модными ассоциациями, заключенных в продолжение BRICS+ Fashion Sammit, регулярно проводят показы на партнерских площадках. Один из них прошел в январе на Hub of Africa Fashion Week в Эфиопии, еще несколько намечены на осень.

В летние месяцы видеоигровые студии столицы примут участие в крупнейшей китайской выставке ChinaJoy и бизнес-встречах в Сингапуре и Малайзии. А издательства города впервые отправятся на Пекинскую международную книжную ярмарку.

Кроме того, в 2026 году Москва заключила несколько международных меморандумов о сотрудничестве, направленных на развитие творческого бизнеса. Например, было подписано сразу два соглашения с коллегами из Индии, оба они касались сферы кинопроизводства. Одним из партнеров стала корпорация кино, театра и культурного развития штата Махараштра, которая курирует работу крупнейшего комплекса киностудий Film City в Мумбае. Другим – знаковый в Болливуде форум сценаристов Spiral Bound.

В планах также совместные проекты с кластером видеоигровой индустрии Бразилии и абхазским агентством развития креативных индустрий.

Туристический потенциал

С начала 2026 года представители туристической отрасли Москвы провели больше трех тысяч деловых встреч с потенциальными зарубежными партнерами. В частности, для городских компаний организовали выезды в Индию и Китай.

Возможности, которые российская столица предоставляет путешественникам, также презентовали на мероприятиях в Турции и Белоруссии.

До конца года запланированы выезды в Индонезию, Малайзию, Казахстан и ряд других государств.

Весной столицы России и Китая организовали перекрестные культурные фестивали. С 16 февраля по 1 марта в Москве праздновали китайский Новый год, а с 19 по 22 февраля жители Пекина знакомились с традициями московской Масленицы.

На церемонии открытия фестиваля "Московская Масленица в Пекине" представители городов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Документ предусматривает организацию совместных выставок и отраслевых мероприятий, использование цифровых ресурсов для продвижения проектов, обмен лучшими практиками и подготовку ознакомительных экскурсий для специалистов индустрии гостеприимства двух стран.

Еще одно международное соглашение Москва заключила в апреле с коллегами из Минска. Сейчас разрабатываются совместные продукты в формате "два города – одно путешествие", ориентированные в том числе на внешние рынки.

Поддержка экспортно ориентированных предпринимателей столицы осуществляется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Ранее сообщалось, что предприниматели смогут получить пиар-поддержку в СМИ и соцсетях благодаря участию в проекте "Лето в Москве". Помимо этого, все участники получат "Бизнес-бокс" от ГБУ "Малый бизнес Москвы". Это различные инструменты для развития собственного дела, которые подготовили лидеры рынка.

