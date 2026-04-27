Участники проекта "Лето в Москве" получат пиар-поддержку в СМИ и городских медиа

Благодаря участию в проекте "Лето в Москве" предприниматели смогут получить пиар-поддержку в СМИ и соцсетях, передал портал мэра и правительства столицы.

Сейчас представители бизнеса уже могут подать заявки на участие в новом сезоне проекта. Им предлагается поучаствовать в городских мероприятиях, продемонстрировать свою продукцию в арт-павильонах, интегрироваться с основными столичными площадками.

Участвуя в спецпроекте "Время возможностей", предприниматели из сферы торговли и услуг, гостиничного бизнеса, индустрии красоты, спорта, культуры, образования, общественного питания и творчества смогут проводить интересные мероприятия на собственных площадках. О них расскажут в СМИ, соцсетях, московских медиа и геосервисах.

Помимо этого, все участники получат "Бизнес-бокс" от ГБУ "Малый бизнес Москвы". Это различные инструменты для развития собственного дела, которые подготовили лидеры рынка. Туда входят в том числе аналитические сервисы, реклама и обучение.

Отмечается, что в 2025 и 2026 годах в рамках сезонных городских проектов бизнесмены устроили 17 тысяч мероприятий на своих площадках. Это помогло им увеличить выручку и сделать бренд узнаваемым. Некоторые из них сотрудничают с городом уже на протяжении нескольких лет.

Например, создатель арт-шоу "Тайны самоцветов" и владелец сети "Галерея самоцветов" Владислав Денисов планирует принять участие в проекте уже четвертый раз. В рамках такого сотрудничества в трех салонах и выставочном зале пройдут бесплатные экскурсии. Гости смогут больше узнать о минералах, камнях и кристаллах, а также получат подарки.

По словам Денисова, такие бесплатные экскурсии посетили уже более двух тысяч человек. А на сайт арт-шоу перешли свыше тысячи новых пользователей. В этом году гостям расскажут о новом атмосферном пространстве проекта.

Также в проекте поучаствует интерактивная выставка роботов "Робостанция" на ВДНХ от компании "Корпорация роботов". Для посетителей подготовят акции, экскурсии, лекции о передовых профессиях и мастер-классы.

Как рассказал генеральный директор "Корпорации роботов" Артур Зархи, основная цель компании – интегрировать робототехнику в городскую среду и рассказать гостям больше об инженерных профессиях. В прошлых сезонах выставка привлекла более тысячи человек. Это помогло увеличить прибыль и продолжить развитие бизнеса.

Участвовать в летнем сезоне решили и предприниматели, которые до этого принимали участие только в "Зиме в Москве". Например, основатели проекта Roofevents Анна и Василий Даниловские. Они организовывают концерты на крышах и панорамных городских площадках. В теплое время года спрос на такие локации растет.

Даниловская напомнила, что зимой они предоставили скидку на шесть концертов, что помогло привлечь новых гостей и увеличить выручку. Сейчас активно обсуждаются летние мероприятия.

Заявки на участие принимаются на специальной странице портала mbm.mos.ru или на сайте mos.ru в разделе "На своей территории". Все интересующие вопросы можно задать онлайн или позвонив по телефону +7 (495) 225⁠-14⁠-14.

Ранее стало известно, что в столице проведут интенсивы, направленные на повышение эффективности бизнеса. Участники вместе с экспертами разберут реальные процессы, протестируют решения и на практике освоят современные инструменты управления. Это поможет им сразу начать применять полученные знания в работе.

