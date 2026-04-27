Новости

Новости

27 апреля, 16:40

HR-эксперт Лоикова: рост спроса на вахту у молодежи связан с высокими зарплатами

HR-эксперт раскрыла причину роста спроса на работу вахтой у молодежи

Спрос на работу вахтовым методом вырос среди молодежи в России. Это связано с высоким уровнем зарплат, работодатели предлагают за такой труд до 250 тысяч рублей, сообщает издание "Абзац" со ссылкой на карьерного консультанта Зулию Лоикову.

По ее словам, за прошлый год количество подобных резюме от соискателей в возрасте от 18 до 25 лет увеличилось на 97%. Эксперт пояснила, что работа вахтой предоставляет молодежи возможность быстро заработать подушку безопасности, получить необходимую квалификацию и взять ипотеку. Согласно статистике, чаще на вахту идут девушки.

"Девушки массово едут на вахту, занимая там позиции поваров, лаборантов, геодезистов, администраторов. Причем мотивируются они не только деньгами, но и соцпакетом, включающим обучение и быстрый карьерный рост", – отметила Лоикова.

К примеру, в Приморье число молодых вахтовых специалистов выросло до 123%, в Сахалинской области приток составил 144%, в Магадане – 116%, а в Якутии – 74%.

Одним из главных плюсов такой работы собеседница издания назвала возможность получить жилье и питание за счет компании и сохранить заработок на хорошем уровне.

"Межвахта воспринимается как полноценный отпуск длиной в месяц. Формат работы 60–30 или 30–30 дает больше свободного времени для путешествий, хобби, подработок, восстановления, то есть для всего, что любит молодежь", – рассказала эксперт.

Карьерный консультант также указала, что вахта позволяет молодежи совмещать работу и жизнь в разных точках страны. Кроме того, она стала способом борьбы с выгоранием, добавила Лоикова.

Вместе с тем все большую популярность в России стали обретать рабочие профессии, в том числе среди молодежи. В 2025 году самыми востребованными вакансиями на сайтах по поиску работы стали должности на заводах, в агропромышленном комплексе, строительстве, добыче и ремонте.

"Деньги 24": количество вакансий снизилось на 20% в России

