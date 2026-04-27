Книги Роя, Мураками и Хомского будут маркировать из-за упоминания наркотиков

Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В него попали более 200 произведений, включая тексты Олега Роя, Рю Мураками и Ноама Хомского. Об этом сообщает ТАСС.

В список вошли романы российского автора Роя "Порог" и "Старьевщица", "Караоке" японского прозаика Мураками и "Кто правит миром" американского философа Хомского, а также роман "Голос Земли" французского писателя Бернара Вербера.

Кроме того, перечень пополнился четырьмя книгами издательства "Молодая гвардия". Это произведения "Анна Ахматова. Николай Гумилев: Общая молитва" Ольги Черненьковой, "Битлз. Ангелы и демоны" Вячеслава Бондаренко, "Лев Толстой. Антон Чехов" Владимира Лакшина и "Железный марш против невежества" Армена Гаспаряна.

При этом 11 книг из списка исключили, в том числе "Праздник, который всегда с тобой" Хемингуэя, "Норму" и "Метель" Владимира Сорокина, а также "Ярость" Салмана Рушди. Решение приняли на основании письма издательства АСТ.

Согласно закону, подписанному Владимиром Путиным в 2024 году, произведения искусства и литературы, где упоминание наркотиков служит художественным целям, не подпадают под запрет на пропаганду. Однако они требуют обязательной маркировки.

Ранее в список изданий, подлежащих обязательной маркировке, были добавлены биографические произведения, посвященные Владимиру Высоцкому и Михаилу Булгакову. Кроме того, маркировка применена к переведенным после 1990 года книгам "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека и "Гэм" Эриха Марии Ремарка.