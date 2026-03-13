Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 марта, 12:29

Шоу-бизнес

Рэпер Pharaoh оштрафован на 80 тыс руб за пропаганду наркотиков в песнях

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Наталия Красильникова

Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Pharaoh (настоящее имя – Глеб Голубин) за пропаганду наркотиков в четырех песнях. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Размер административного штрафа составил 80 тысяч рублей.

Протокол в отношении музыканта поступил в суд 26 февраля. Голубину вменяли пропаганду наркотических веществ с использованием интернета. При этом причина возбуждения административного дела не уточнялась.

Ранее рэпера Face (настоящее имя – Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов) оштрафовали на 250 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Также на 2,5 года ему запретили администрировать сайты в интернете.

судышоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика