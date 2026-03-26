00:20

Путин упрекнул критикующих СВО деятелей культуры в игнорировании атак на Иран

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что деятели культуры, осудившие российскую спецоперацию на Украине, игнорируют агрессию США и Израиля против Ирана. Президент РФ указал на это в ходе заседания Совета по культуре.

В рамках беседы писатель Захар Прилепин обратил внимание российского лидера на необходимость новой международной премии по литературе. По его словам, Нобелевская премия в последние десятилетия стала "безусловным политическим инструментом".

Например, во время начала спецоперации на Украине около 20 бывших лауреатов Нобелевской премии по литературе подписали антивоенное письмо, в котором осудили действия РФ, напомнил Прилепин.

"Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма, я так понимаю, что после начала СВО. Но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке", – ответил Путин.

По словам президента, Нобелевская премия напрямую "связана с политической конъюнктурой".

"И понятно, что у людей должна быть альтернатива, у талантливых людей, добивающихся выдающихся результатов, показывающих эти результаты и нашей стране, и всему читающему мировому сообществу. Здесь, безусловно, надо это сделать", – заключил глава государства.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран выразил желание заключить сделку с Вашингтоном. По его словам, переговоры с Ираном ведут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф.

По информации СМИ, власти США передали Ирану план по выходу из текущего конфликта, который состоит из 15 пунктов. Это решение стало попыткой американской администрации найти выход из конфликта на фоне усиливающегося давления на экономику страны.

