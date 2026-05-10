10 мая, 09:04

Политика

В Японии подтвердили планируемую поездку чиновников в Россию

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии на своей в соцсети X подтвердило информацию, что правительство отправляет экономическую делегацию в РФ.

Однако в Японии опровергли появившиеся в СМИ сведения о планах страны по расширению сотрудничества с Москвой после окончания конфликта на Украине. В министерстве указали, что Токио будет и дальше соблюдать антироссийские санкции в координации со странами G7.

По данным ведомства, делегация направляется в Москву 26–27 мая для защиты активов японских компаний, которые до сих пор работают в России. При этом в министерстве не исключили, что в переговорах с российской стороной смогут принять участие и представители самих фирм.

В ведомстве указали, что будут и дальше поддерживать японские компании, которые вышли на российский рынок.

Предположительно, в состав участников делегации войдут представители компаний Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines.

Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки сравнил Россию с екодзуной – высшим рангом в сумо. Также он отметил, что Киев по сравнению с Москвой значительно слабее. Комментируя шаги Украины в отношении России, он подчеркнул, что разумнее действовать в соответствии со своими возможностями.

