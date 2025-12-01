Форма поиска по сайту

01 декабря, 18:29

Политика

Глава МИД Японии заявил, что Токио настроен на мирный договор с Москвой

Фото: ТАСС/Zuma/Rodrigo Reyes

Япония настроена на решение вопроса с Курильскими островами и на заключение мирного договора с Россией, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги на встрече с мэром города Нэмуро Масатоси Исигаки.

В частности, мэр города, расположенного в самой северной и ближайшей к России точке страны, передал министру письмо с требованием решить проблему спорных территорий и возобновить соглашение с РФ, чтобы граждане могли посетить могилы своих родственников.

Мотэги в ответ сказал, что отношения Токио и Москвы находятся в сложных условиях, но вопрос о Курильских островах остается самым важным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская территориальная принадлежность Курильских островов ни у кого не должна вызывать сомнений. До этого помощник президента Николай Патрушев указывал, что власти Японии готовят почву для выдвижения новых территориальных претензий к Москве, в том числе в акваториях омывающих Россию морей.

