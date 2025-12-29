Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 20:13

Регионы
Главная / Новости /

ТАСС: кураторов проукраинской секты уволили из академии и вуза в Санкт-Петербурге

Кураторы проукраинской секты уволены из академии и вуза в Санкт-Петербурге – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

В Санкт-Петербурге двух кураторов проукраинской секты "Школа единого принципа" уволили из образовательных учреждений, где они работали. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

Утверждается, что речь идет об Ольге Даутовой и ее муже Сергее Христофорове. Женщина ранее работала в академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, а мужчина – в РГПУ имени Герцена.

О том, что правоохранители пресекли в Санкт-Петербурге собрание примерно 70 участников проукраинской квазирелигиозной организации "Школа единого принципа", стало известно 26 декабря. Мероприятие проводилось в Адмиралтейском районе, в нем принимали участие люди из разных регионов России.

В отношении всех участников организована проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии.

СМИ сообщали, что "Школа единого принципа" была создана на Украине под предлогом "пробуждения сознания" и "внутреннего духовного взросления" адептов. В ходе собраний его участники нелестно высказывались об СВО и российских военнослужащих.

При этом адептам запрещалось рассказывать об участии в организации православным священникам, однако позицию по Украине они были обязаны доносить членам своих семей и знакомым.

Читайте также


регионы

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика