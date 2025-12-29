ТАСС: кураторов проукраинской секты уволили из академии и вуза в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал Baza

В Санкт-Петербурге двух кураторов проукраинской секты "Школа единого принципа" уволили из образовательных учреждений, где они работали. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

Утверждается, что речь идет об Ольге Даутовой и ее муже Сергее Христофорове. Женщина ранее работала в академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, а мужчина – в РГПУ имени Герцена.

О том, что правоохранители пресекли в Санкт-Петербурге собрание примерно 70 участников проукраинской квазирелигиозной организации "Школа единого принципа", стало известно 26 декабря. Мероприятие проводилось в Адмиралтейском районе, в нем принимали участие люди из разных регионов России.

В отношении всех участников организована проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии.

СМИ сообщали, что "Школа единого принципа" была создана на Украине под предлогом "пробуждения сознания" и "внутреннего духовного взросления" адептов. В ходе собраний его участники нелестно высказывались об СВО и российских военнослужащих.

При этом адептам запрещалось рассказывать об участии в организации православным священникам, однако позицию по Украине они были обязаны доносить членам своих семей и знакомым.

