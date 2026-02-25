Форма поиска по сайту

25 февраля, 13:58

Город

В столице уточнили предмет охраны особняка на улице Казакова

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве уточнен предмет охраны исторической городской усадьбы Деминых на улице Казакова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов напомнил, что усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. В уточненный предмет его охраны вошли камин с зеркалом и мраморным порталом, два панно вестибюля главного входа, а также основная лестница. Этот перечень необходимо будет учитывать перед проведением любых работ в здании.

Усадьба находится на юго-востоке на улице, которая названа в честь 200-летия известного архитектора Матвея Казакова. В 1884 году имение было во владении бронницкого купца, фабриканта и попечителя Ивана Демина. Тогда это были два деревянных одноэтажных жилых здания – основной дом и флигель. На территории находились и две служебные постройки.

В 1885 году был построен двухэтажный каменный дом, который стал главным. Проект подготовил архитектор Виктор Веригин. А в 1893-м рядом появился двухэтажный флигель по проекту архитектора Николая Струкова. В 1909 году Евгений Опуховский спроектировал каменную жилую пристройку к главному дому с двумя этажами и подвалом.

После 1917 года усадьба была национализирована и передана комитету текстильной промышленности. Там находился штаб космических войск СССР и Государственный экспериментальный электротехнический институт.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах отреставрировать главный дом усадьбы Карабанова на Бауманской улице в Басманном районе Москвы. Историческое здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дом с двумя флигелями и воротами". После проведения реставрационных работ в историческом здании продолжит работать благотворительный фонд общественной организации "Российское кардиологическое общество".

