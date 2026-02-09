Усадьбу статского советника Ивана Хрущева выставили на торги в Санкт-Петербурге

Фото: "Яндекс Карты"

Усадьбу статского советника Ивана Хрущева в Петергофе выставили на аукцион в рамках конкурсного производства в отношении Московской инвестиционно-строительной компании (МИСК). Начальная цена составила 69,2 миллиона рублей, следует из данных федерального ресурса сведений о банкротстве.

Здание находится по адресу Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 34, литеры Б, В. Аукцион пройдет 13 февраля. Новый владелец усадьбы будет обязан сохранить объект культурного наследия регионального значения.

Как говорится на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, усадьбу возвели в 1870–1880 годах. Она состоит из двух деревянных домов, украшенных резьбой.

Ранее в Москве на торги выставили право аренды помещения в усадьбе на Покровском бульваре, расположенной в Басманном районе. Предприниматели смогут арендовать пространство на втором этаже усадьбы XIX века сроком на 10 лет. При этом любые в здании необходимо согласовывать со специалистами, так как это объект культурного наследия регионального значения.

