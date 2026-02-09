Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 14:23

Общество

Усадьбу статского советника Ивана Хрущева выставили на торги в Санкт-Петербурге

Фото: "Яндекс Карты"

Усадьбу статского советника Ивана Хрущева в Петергофе выставили на аукцион в рамках конкурсного производства в отношении Московской инвестиционно-строительной компании (МИСК). Начальная цена составила 69,2 миллиона рублей, следует из данных федерального ресурса сведений о банкротстве.

Здание находится по адресу Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 34, литеры Б, В. Аукцион пройдет 13 февраля. Новый владелец усадьбы будет обязан сохранить объект культурного наследия регионального значения.

Как говорится на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, усадьбу возвели в 1870–1880 годах. Она состоит из двух деревянных домов, украшенных резьбой.

Ранее в Москве на торги выставили право аренды помещения в усадьбе на Покровском бульваре, расположенной в Басманном районе. Предприниматели смогут арендовать пространство на втором этаже усадьбы XIX века сроком на 10 лет. При этом любые в здании необходимо согласовывать со специалистами, так как это объект культурного наследия регионального значения.

Читайте также


обществорегионы

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика