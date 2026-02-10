Форма поиска по сайту

10 февраля, 09:59

В мире

Яркий огненный шар пролетел в небе над Токио и Канагавой

Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON

Яркий огненный шар пролетел в небе над Токио и Канагавой, сообщает aif.ru.

По данным пользователей социальных сетей, светящийся объект был замечен в 20:59 по местному времени, то есть в 14:59 по московскому. Шар был виден над Токио, префектурой Канагава, городом Кавасаки, а также на фоне горы Фудзи.

Записи данного явления были сделаны в деревнях рядом с горой и в обсерватории в Нагано. Кроме того, объект сняли в кружке астрономии и метеорологии одной из старших школ в Токио.

Ранее младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко рассказал, что самым интересным астрономическим событием за ближайшее время станет редкое явление, которое представляет собой выстраивание Юпитера, Меркурия, Урана, Сатурна, Нептуна и Венеры в одном секторе неба шириной примерно в 60 градусов.

Чтобы увидеть это, эксперт порекомендовал уехать как минимум на 100 километров от города, где темное небо открывает возможность наблюдать гораздо больше астрономических объектов.

