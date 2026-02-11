ГАИ Подмосковья возобновила регистрацию авто и выдачу прав после технического сбоя

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Выдача водительских удостоверений и регистрационные действия с автомобилями возобновлены во всех подмосковных подразделениях Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону.

Уточняется, что технические неполадки уже устранены и оказание государственных услуг по линии ГАИ проводится в полном объеме.

Ранее с техническим сбоем столкнулись пользователи соцсети "ВКонтакте". Сообщения поступали из Москвы, Кабардино-Балкарской Республики, Мурманской, Белгородской и Калининградской областей.

До этого массовый сбой произошел в работе соцсети X. Больше всего жалоб было из США, Канады, Великобритании и Франции.

