14 февраля, 04:26

Политика

Рябков заявил, что БРИКС не заинтересована в Гренландии

Фото: depositphotos/ChrisRedfield13

БРИКС как объединение никак не заинтересовано в ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Абсолютно никакого дела нет ни до Гренландии, ни до Запада. Если кто-то на Западе питает иллюзии, что БРИКС – это площадка, которая станет Западом интересоваться (именно как площадка, я не говорю про отдельные страны, остающиеся каждая в своем праве), то это их дело", – цитирует Рябкова ТАСС.

Представитель МИД подчеркнул, что БРИКС как организация не должна отклоняться от давно сформулированного критерия: участие каких-либо членов международного сообщества в противозаконной санкционной политике против стран-участников БРИКС – это непреодолимое препятствие для их сближения с самим объединением.

Рябков предупреждал, что Москва готова дать адекватный ответ на накачивание Гренландии оружием и системами США, в частности, элементами американской концепции "Золотой купол".

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что в случае милитаризации Гренландии Россия примет в ответ адекватные военно-технические меры. Министр добавил, что принципиальная позиция России заключается в том, что Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества.

Новости мира: Трамп может предложить гренландцам по 1 млн долларов за присоединение к США

