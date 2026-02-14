Собянин рассказал, какие разработки применяют в деятельности городских служб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы Москвы активно внедряют отечественные технологии и развивают собственные производственные мощности. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, использование отечественных решений позволяет сокращать сроки выполнения задач и оптимизировать эксплуатационные расходы, одновременно повышая качество выполняемых работ.

Собянин отметил такие разработки, как компактный переходной пункт для соединения воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 110 кВ, мобильный накопитель электроэнергии на грузовом шасси, а также комплекс на базе нейросетей, который помогает выявлять осветительные приборы, требующие ремонта.

Кроме того, АО "Мосводоканал" наладило серийное производство канализационных насосных станций колодезного типа на собственной площадке.

Мэр также отметил, что с 2014 года в Москве увеличивается число городских асфальтобетонных заводов. На данный момент их насчитывается уже 15, и их мощности полностью покрывают потребности столицы.

Собянин ранее отмечал, что Москва успешно соперничает с крупнейшими мировыми городами. Несмотря на трудности, столица не только придерживается своих планов развития, но и ставит перед собой новые, амбициозные цели, направленные на повышение качества жизни горожан.

Например, российская столица смогла занять второе место по размеру экономики среди всех мегаполисов мира. Как уточнял Собянин, с 2010 года валовый региональный продукт в Москве вырос на 41%.