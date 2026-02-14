Сергей Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

До 2032 года будет построено 34 станции и 3 новых электродепо Московского метрополитена, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что за 15 лет было построено и реконструировано более 260 километров линий, 127 станций и 14 электродепо в метро и МЦК, включая вагоноремонтный завод "Братеево". Например, в 2025 году были введены в эксплуатацию электродепо "Южное" и "Столбово", а в сентября достроили первый этап Троицкой линии метро.

"В октябре начали проходку тоннелей второго этапа – южного участка с 6 станциями, который пройдёт вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка", – отметил градоначальник.

В июне началась проходка тоннелей Бирюлевской линии. Помимо этого, продлевается Арбатско-Покровская ветка – от станции "Щелковская" до "Гольянова", которая станет конечной. Кроме того, продолжается строительство Рублево-Архангельской линии и сооружение станции "Достоевская". Мэр подчеркнул, что в настоящий момент одновременно работают 11 проходческих щитов.

Ранее Собянин рассказал, что между станциями "Серебряный бор" и "Строгино" идет строительство самого протяженного тоннеля столичного метрополитена, проходящего под водоемами. Старт работ пришелся на середину января – тоннелепроходческому комплексу "Лилия" нужно будет пройти 3,34 километра, из которых 2 находятся под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном.

