Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 09:30

Культура

Актриса Маргарита Жигунова умерла в возрасте 88 лет

Фото: кадр из фильма "Жестокость"; режиссер – Владимир Скуйбин; производство – Мосфильм

Актриса театра имени Пушкина Маргарита Жигунова, мать артистов балета Ильзе и Андриса Лиепы, скончалась в возрасте 88 лет. Информация появилась на портале "Кинотеатр.ру".

"Маргарита Ивановна Жигунова (Лиепа). 20 февраля 1937, деревня Князево Тверской области – 11 февраля 2026, Москва", – говорится в карточке актрисы.

Жигунова получила образование в Школе-студии МХАТ в 1959 году. Спустя год она стала служить в Московском драматическом театре имени Пушкина, параллельно появляясь на экранах в киноролях. Также она была супругой советского артиста балета Мариса Лиепы.

Зрителям актриса запомнилась благодаря ролям в фильмах "Жестокость" и "Илзе", а также в сериале "Возвращение Мухтара".

Читайте также


культура

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика