Актриса Маргарита Жигунова умерла в возрасте 88 лет

Фото: кадр из фильма "Жестокость"; режиссер – Владимир Скуйбин; производство – Мосфильм

Актриса театра имени Пушкина Маргарита Жигунова, мать артистов балета Ильзе и Андриса Лиепы, скончалась в возрасте 88 лет. Информация появилась на портале "Кинотеатр.ру".

"Маргарита Ивановна Жигунова (Лиепа). 20 февраля 1937, деревня Князево Тверской области – 11 февраля 2026, Москва", – говорится в карточке актрисы.

Жигунова получила образование в Школе-студии МХАТ в 1959 году. Спустя год она стала служить в Московском драматическом театре имени Пушкина, параллельно появляясь на экранах в киноролях. Также она была супругой советского артиста балета Мариса Лиепы.

Зрителям актриса запомнилась благодаря ролям в фильмах "Жестокость" и "Илзе", а также в сериале "Возвращение Мухтара".