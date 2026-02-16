16 февраля, 09:30Культура
Актриса Маргарита Жигунова умерла в возрасте 88 лет
Фото: кадр из фильма "Жестокость"; режиссер – Владимир Скуйбин; производство – Мосфильм
Актриса театра имени Пушкина Маргарита Жигунова, мать артистов балета Ильзе и Андриса Лиепы, скончалась в возрасте 88 лет. Информация появилась на портале "Кинотеатр.ру".
"Маргарита Ивановна Жигунова (Лиепа). 20 февраля 1937, деревня Князево Тверской области – 11 февраля 2026, Москва", – говорится в карточке актрисы.
Жигунова получила образование в Школе-студии МХАТ в 1959 году. Спустя год она стала служить в Московском драматическом театре имени Пушкина, параллельно появляясь на экранах в киноролях. Также она была супругой советского артиста балета Мариса Лиепы.
Зрителям актриса запомнилась благодаря ролям в фильмах "Жестокость" и "Илзе", а также в сериале "Возвращение Мухтара".