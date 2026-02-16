Актриса Людмила Солоденко умерла на 77-м году жизни

Фото: kino-teatr.ru

Актриса Людмила Солоденко, известная по советскому фильму "Кин-дза-дза", умерла в возрасте 76 лет 13 февраля. Об этом сообщается на сайте kino-teatr.ru.

Артистка родилась 4 сентября 1949 года в Одессе. Солоденко окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Некоторое время она была солисткой эстрадного оркестра Эдди Рознера. Слушатели знали ее под псевдонимом Лона Лонг.

В киноиндустрию актриса пришла в 1972 году. В 1982-м она снялась в музыкальной драме "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", в 1984-м исполнила роль врача в многосерийном детективе "ТАСС уполномочен заявить…" В картине "Кин-дза-дза!" Солоденко сыграла женщину у колеса обозрения.

Кроме того, артистка принимала участие в таких работах, как "Восьмое чудо света" (1981), "Претендент" (1987) и "Радости и печали маленького лорда" (2003).

