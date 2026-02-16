16 февраля, 10:12Технологии
Мессенджер Telegram заблокировал более 200 тыс групп и каналов за день
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
Мессенджер Telegram заблокировал 235 282 группы и канала 15 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику площадки.
Это стало максимальным значением с 23 января, когда были удалены 300 840 групп и каналов. В период с января по февраль число блокировок составило 1 856 069. Кроме того, 27 282 сообщества были "связаны с терроризмом".
В России ограничивается работа Telegram с 10 февраля. Уточнялось, что сервис игнорирует законодательство страны.
При этом в Госдуме уточнили, что мессенджер ведет диалог с Роскомнадзором, однако платформе необходимо сделать дополнительные шаги для улучшения отношения и снятия ограничений.
