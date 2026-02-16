Форма поиска по сайту

16 февраля, 10:12

Технологии

Мессенджер Telegram заблокировал более 200 тыс групп и каналов за день

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Мессенджер Telegram заблокировал 235 282 группы и канала 15 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику площадки.

Это стало максимальным значением с 23 января, когда были удалены 300 840 групп и каналов. В период с января по февраль число блокировок составило 1 856 069. Кроме того, 27 282 сообщества были "связаны с терроризмом".

В России ограничивается работа Telegram с 10 февраля. Уточнялось, что сервис игнорирует законодательство страны.

При этом в Госдуме уточнили, что мессенджер ведет диалог с Роскомнадзором, однако платформе необходимо сделать дополнительные шаги для улучшения отношения и снятия ограничений.

В ГД заявили, что Telegram надо сделать несколько шагов для снятия претензий

