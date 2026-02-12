Депутат Миронов попросил Совбез изучить целесообразность замедления Telegram

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Целесообразность действий Роскомнадзора по замедлению работы Telegram следует изучить, заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в официальном обращении в Совбез. Об этом сообщает телеканал "360".

"Решение вызвало крайне неоднозначную реакцию в обществе, так как может угрожать безопасности граждан нашей страны", – подчеркнул он.

Миронов также упомянул заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, которой указал, что замедление работы мессенджера напрямую повлияет на оперативность донесения важной информации об обстановке гражданам в регионах.

Связь посредством Telegram в том числе обеспечивается непосредственно в зоне проведения специальной военной операции (СВО), уточнил парламентарий.

По словам Миронова, в мессенджере сформировался мощный патриотический ресурс, объединяющий военкоров, волонтеров и всех, кто поддерживает СВО. Его аудитория не ограничивается Россией, охватывая также страны бывшего СНГ и другие зарубежные государства.

Telegram также служит важным инструментом для многих административных органов, обеспечивая оперативный диалог с населением и быстрое реагирование на проблемы.

Миронов предостерег, что действия РКН не должны подрывать положительное влияние каналов на платформе на продвижение национальных интересов и не должны увеличивать риски социальной напряженности.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что продолжит ограничивать работу Telegram в России. Уточнялось, что функционирование соцсетей и интернет-сервисов возможно в случае размещения серверов на территории страны и обеспечения защиты персональных данных, а также защиты граждан от мошенничества и создания условий для пресечения экстремизма и терроризма.

При этом основатель Telegram Павел Дуров указывал, что Россия ограничивает мессенджер, чтобы заставить граждан перейти на "контролируемое государством приложение". Он напомнил, что Иран 8 лет назад пытался применять такую стратегию, но потерпел неудачу.