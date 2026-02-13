Форма поиска по сайту

13 февраля, 21:54

Технологии
Эксперт Нестерович: при блокировке Google пострадают пользователи Android и почты Gmail

Эксперт оценил последствия возможной блокировки Google в России

Фото: depositphotos/prykhodov

Блокировка сервисов Google не приведет к катастрофическим последствиям для России. Об этом заявил генеральный директор компании "МИРЦ-ТЕХ" Сергей Нестерович в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы не умрем, но это будет крайне неприятно. И, скажем так, последствия уже действующих блокировок сейчас, нельзя сказать, что для нас прошли безвозвратно", – пояснил он.

Нестерович отметил, что уже действующие ограничения создают технические проблемы, а при блокировке Google пострадают пользователи Android и почты Gmail.

О блокировке Google ранее заявлял зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, такой сценарий технически вполне осуществим.

В свою очередь, зампред комитета Думы по информационной политике Антон Горелкин пояснил, что сведений о планах по блокировке Google на территории России нет. Однако он заметил, что многим не нравится зависимость российских граждан от сервисов Google, однако отказ от них должен быть постепенным.

